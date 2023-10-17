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Дуплексы в Yenimahalle, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной в Etimesgut, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Этаж 22/22
Роскошный дуплекс класса люкс 4+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внеш…
€794,800

Параметры недвижимости в Yenimahalle, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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