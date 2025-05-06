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Виллы в Яловой, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$673,637
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

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