Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ялова
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Яловой, Турция

однокомнатные
8
двухкомнатные
5
трехкомнатные
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
Akasya project (Акация) – это проект, предназначенный для семей с детьми. В Акации 142 кварт…
$103
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти