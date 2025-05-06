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Квартиры с садом в Яловой, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами и круглосуточной охраной, Ялова, Турция Резид…
$430,081
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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