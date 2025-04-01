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Квартиры с видом на горы в Tuerkmen Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Параметры недвижимости в Tuerkmen Mahallesi, Турция

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