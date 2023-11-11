Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Tuerkmen Mahallesi

Жильё в Tuerkmen Mahallesi, Турция

Kusadasi
23
27 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€424,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€400,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Комплекс вилл с 8 современными виллами с видом на море и красивой природой Кушадасы. Двухуро…
€255,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€140,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Апартаменты с видом на море и город в центре Кушадасы, где находятся самые красивые пляжи в …
€86,000
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Резиденция предлагает современную жизнь своим расположением, особой атмосферой, социальными,…
€187,100
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Площадь 154 м²
Виллы находятся в центре Кушадасы, всего в 150 метрах от моря, где сочетаются исторические и…
€328,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€138,500
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Отличная возможность для инвестиций и предварительной покупки во второй фазе дачного городка…
€340,500
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€352,900
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
В проекте есть 34 виллы, 28 из них 2+1 с площадью 85 м2 и 6 из них 3+1 с площадью 95 м2. Сей…
€216,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
Дом 3 спальни в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Дом 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Сдается вилла в закрытом охраняемом поселке не далеко от центра Кушадас .На територии поселк…
€15,000
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
€295,000
Вилла 3 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
€290,000
Квартира 3 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Всего номеров: 3 5-этажное здание 3 & nbsp; пол Море в & nbsp; 2000 & nbsp; m Бал…
€86,000
Квартира 4 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Мечты сбываются в & nbsp; & Nbsp; Самый Магнифицентный Комплекс In & nbsp; Kuşadası Он ра…
€241,000
Квартира 4 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/2
Вся комната: 4 2 -этажное здание 2 & NBSP; этаж Море в & NBSP; 2000 & NBSP; м Балкон или тер…
€333,333
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 499 м²
Количество этажей 2
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
€292,000
Квартира 2 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
A & nbsp; Жилая площадь In & nbsp; Природа с 3500 квадратных метров и ландшафтной зоны Всего…
€85,000
Вилла 3 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…
€197,000
Квартира 1 спальня в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
2 Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В СТРОЯЩЕМСЯ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ В НОВОМ РАЙОНЕ КУШАДАС.С РАЗВИТОЙ ИНФР…
€60,000
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/5
НОВАЯ КВАРТИРА В ПОПУЛЯРНОМ РАЙОНЕ КУШАДАС С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО …
€117,000
Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с Elitnaya villa в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с Elitnaya villa
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла традиционного средиземноморского дизайна в закрытом элитном ситэ..В шаговой д…
€500,000

Типы недвижимости в Tuerkmen Mahallesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Tuerkmen Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти