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Квартиры в Tuerkmen Mahallesi, Турция

Kusadasi
9
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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Резиденция предлагает современную жизнь своим расположением, особой атмосферой, социальными,…
€187,100
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Апартаменты с видом на море и город в центре Кушадасы, где находятся самые красивые пляжи в …
€86,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
Квартира 3 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Всего номеров: 3 5-этажное здание 3 & nbsp; пол Море в & nbsp; 2000 & nbsp; m Бал…
€86,000
Квартира 4 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Мечты сбываются в & nbsp; & Nbsp; Самый Магнифицентный Комплекс In & nbsp; Kuşadası Он ра…
€241,000
Квартира 4 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/2
Вся комната: 4 2 -этажное здание 2 & NBSP; этаж Море в & NBSP; 2000 & NBSP; м Балкон или тер…
€333,333
Квартира 2 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
A & nbsp; Жилая площадь In & nbsp; Природа с 3500 квадратных метров и ландшафтной зоны Всего…
€85,000
Квартира 1 спальня в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
2 Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В СТРОЯЩЕМСЯ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ В НОВОМ РАЙОНЕ КУШАДАС.С РАЗВИТОЙ ИНФР…
€60,000
Квартира 3 спальни в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/5
НОВАЯ КВАРТИРА В ПОПУЛЯРНОМ РАЙОНЕ КУШАДАС С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО …
€117,000

Типы недвижимости в Tuerkmen Mahallesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Tuerkmen Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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