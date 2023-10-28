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Продажа новых домов в Torasan Mahallesi, Турция

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Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Torasan Mahallesi, Турция
от
€1,16 млн
Площадь 223 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
    Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого. Особенности проекта -Bocce Разные социальные мероприятия для всех возрастов. -Ботанический сад Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы. -Теннисный суд Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями -Amphitheatre Особые уголки скрыты в природе. -Полу Отопление - Открытый - Крытый плавательный бассейн -24-часовая система безопасности камеры -Спа Центр -Хранить дом -Сауна
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