Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого.
Особенности проекта
-Bocce
Разные социальные мероприятия для всех возрастов.
-Ботанический сад
Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы.
-Теннисный суд
Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями
-Amphitheatre
Особые уголки скрыты в природе.
-Полу Отопление
- Открытый - Крытый плавательный бассейн
-24-часовая система безопасности камеры
-Спа Центр
-Хранить дом
-Сауна