  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Tire
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Tire, Турция

1 объект найдено
Квартира в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Квартира
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Элитный All-Inclusive у моря в Махмутларе Спальни: 1 - 2 Площадь: 57.5 - 140.9 м²   Ко…
$330,000
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
