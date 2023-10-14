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Квартиры с видом на море в Шишли, Турция

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17 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Шишли, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Шишли, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на море, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 35
Недвижимость в Стамбуле для Прибыльных Инвестиций. Недвижимость для инвестиций расположена в…
€565,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€6,12 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€4,13 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€2,70 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 54
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Готовые квартиры с видом на море рас…
€603,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 54
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Готовые квартиры с видом на море рас…
€565,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 30/54
Квартира с видом на Босфор в Сисли, Стамбул   Проект представляет собой башни-близнецы…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,22 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 113 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€974,701
Квартира 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 4
Площадь 196 м²
Этаж 40/40
Шикарная квартира 3+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джу…
€1,75 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 175 м²
Этаж 35/35
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€1,36 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 30/30
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€1,29 млн
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Этаж 30/30
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€946,100
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Этаж 20/20
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€599,500
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
€379,400
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
€360,700
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