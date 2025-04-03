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Дома в Selcuk, Турция

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Belevi Mahallesi, Турция
Дом 3 комнаты
Belevi Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Меблированная вилла с садом в Измире, Сельчук Регион Сельчук славится своими плодородными зе…
$174,008
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Параметры недвижимости в Selcuk, Турция

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1111 голосов