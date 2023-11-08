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Жильё в Sekerhane Mahallesi, Турция

Аланья
6118
6 140 объектов найдено
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в современном жилом компле…
€605,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€280,500
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Аланья, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+2 в уютном жил…
€1,65 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8/15
Внешняя инфраструктура: баскетбольная пдощадка и детская площадки, зона барбекю, бассейн с а…
€55,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/5
Аланья/Верхняя Оба Квартира 2+1 Площадь 95 м2 2 этаж из 5 Инфраструктура комплекса: Бас…
€89,000
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Виллы на продажу находится в Тепе, районе Аланьи. В Тепе открывается невероятная панорама на…
€2,88 млн
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 49 м2,…
€149,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Аланья, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Частный Дом с Бассейном на Лоне Природы в Алании Тепе Частный дом состоит из 5 спален, 9 ван…
€2,88 млн
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2,…
€169,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Меблированная квартира 2+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию меблированную кварт…
€209,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Квартира 1+1 в 200 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€134,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Квартира 2+1 в 300 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€286,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в 300 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€226,000
Квартира 1 спальня с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Квартира 1+1 в 400 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€137,500
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/6
Меблированная квартира 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€231,000
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€3,48 млн
Дом 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€790,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Квартиры на продажу находится в Тепе, районе Аланьи. В Тепе открывается невероятная панорама…
€330,000
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€465,750
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€310,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€399,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€275,000
Дом 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Виллы на продажу находится в Тепе, районе Аланьи. В Тепе открывается невероятная панорама на…
€825,000
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€1,75 млн
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€2,45 млн
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Виллы на продажу находится в Тепе, районе Аланьи. В Тепе открывается невероятная панорама на…
€1,90 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€940,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€1,18 млн
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Виллы на продажу находится в Бекташе. Бекташ - это район Аланьи примерно в 2 км от прекрасны…
€890,000
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Виллы на продажу находится в Тепе, районе Аланьи. В Тепе открывается невероятная панорама на…
€950,000

Типы недвижимости в Sekerhane Mahallesi

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Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

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