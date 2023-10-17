Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Sekerhane Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Sekerhane Mahallesi, Турция

Аланья
4416
Квартира В архив
Очистить
4 439 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Аланья, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция Предлагаются виллы с зелеными …
€935,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 4
Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, …
€185,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
В продаже квартира с мебелью и техникой.  Комплекс полностью с социальными акивностями, с…
€90,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
В шаговой доступности вся развитая инфраструктура центра города: магазины и торговые центры,…
€92,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
ОСОБЕННОСТИ: ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН, ДЕТСКИЙ БАССЕЙН, ФИТНЕС, ЛИФТ, ГЕНЕРАТОР
€65,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
В комплексе есть открытый и крытый бассейны, сауна, хамам, фитнес зал. До пляжа Клеопатры вс…
€95,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Особенности территории: бассейн с подогревом ландшафтный дизайн круглосуточная охра…
€85,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/4
Kвартиpa, планиpoвки 2+1. Юго-западный фаcад. B доме имeется ocнoвнaя инфpacтpуктуpа: - О…
€78,080
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/7
В комплексе: Бассейн, Фитнес, Сауна, Турецкая баня, барбекю, детская площадка, автостоянка, …
€91,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
В продаже квартира всго в 50 м от моря, в квартире сделан ремонт, полностью обставлена мебел…
€75,600
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/5
Алания, центр Квартира 2+1 Площадь 95 м2 2 этаж из 5 Лифт Квартира с мебелью и техникой…
€101,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
В комплексе: Большой и маленькие бассейны, хаммам, сауна, тренажерный зал, игровая комната, …
€64,100
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
Жилой комплекс имеет красивую территорию с инфраструктурой: ·         открытый бассейн с …
€85,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Комплекс имеет свою закрытую территорию и открытый бассейн. В пешей доступности находятся кр…
€61,000
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 50 м2,…
€217,000
Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Этаж 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction. С огромным удоволь…
€1,55 млн
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Этаж 3
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл распол…
€940,000
Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Этаж 2
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл распол…
€1,18 млн
Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Этаж 4
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€299,000
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€209,000
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€230,000
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 5
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€229,000
Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 3/4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€460,000
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 277 м²
Этаж 2
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€550,000
Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Этаж 3/4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€480,000
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 2
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€450,000
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 231 м²
Этаж 2
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€385,000
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
Этаж 3
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€450,000
Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3
€600,000
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2,…
€195,000

Типы недвижимости в Sekerhane Mahallesi

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти