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Sekerhane Mahallesi
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Квартиры в Sekerhane Mahallesi, Турция
Аланья
4416
Квартира
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4 439 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Аланья, Турция
4
226 м²
3
Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция Предлагаются виллы с зелеными …
€935,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Аланья, Турция
2
47 м²
4
Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, …
€185,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
2
1
60 м²
2/5
В продаже квартира с мебелью и техникой. Комплекс полностью с социальными акивностями, с…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
2
1
65 м²
4/5
В шаговой доступности вся развитая инфраструктура центра города: магазины и торговые центры,…
€92,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
2
1
50 м²
1/5
ОСОБЕННОСТИ: ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН, ДЕТСКИЙ БАССЕЙН, ФИТНЕС, ЛИФТ, ГЕНЕРАТОР
€65,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
2
1
50 м²
1/5
В комплексе есть открытый и крытый бассейны, сауна, хамам, фитнес зал. До пляжа Клеопатры вс…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
2
1
35 м²
1/5
Особенности территории: бассейн с подогревом ландшафтный дизайн круглосуточная охра…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
3
2
115 м²
3/4
Kвартиpa, планиpoвки 2+1. Юго-западный фаcад. B доме имeется ocнoвнaя инфpacтpуктуpа: - О…
€78,080
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
2
1
70 м²
7/7
В комплексе: Бассейн, Фитнес, Сауна, Турецкая баня, барбекю, детская площадка, автостоянка, …
€91,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Аланья, Турция
2
1
60 м²
4/4
В продаже квартира всго в 50 м от моря, в квартире сделан ремонт, полностью обставлена мебел…
€75,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Аланья, Турция
3
1
95 м²
2/5
Алания, центр Квартира 2+1 Площадь 95 м2 2 этаж из 5 Лифт Квартира с мебелью и техникой…
€101,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
2
1
50 м²
3/6
В комплексе: Большой и маленькие бассейны, хаммам, сауна, тренажерный зал, игровая комната, …
€64,100
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
2
1
36 м²
3/6
Жилой комплекс имеет красивую территорию с инфраструктурой: · открытый бассейн с …
€85,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Аланья, Турция
2
1
60 м²
1/6
Комплекс имеет свою закрытую территорию и открытый бассейн. В пешей доступности находятся кр…
€61,000
Рекомендовать
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 50 м2,…
€217,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
282 м²
2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction. С огромным удоволь…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
226 м²
3
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл распол…
€940,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
270 м²
2
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл распол…
€1,18 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
169 м²
4
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
87 м²
3
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
92 м²
2
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
129 м²
5
Новая резиденция в Бекташе Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной мно…
€229,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
300 м²
3/4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€460,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
277 м²
2
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
278 м²
3/4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
215 м²
2
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
231 м²
2
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
209 м²
3
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой комплекс пре…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
230 м²
3
€600,000
Рекомендовать
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2,…
€195,000
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