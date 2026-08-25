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Магазины в Сарыере, Турция

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1 объект найдено
Магазин 118 м² в Сарыер, Турция
Магазин 118 м²
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 17
Магазины в престижном районе Маслак в Сарыере, Стамбул Сарыер, расположенный на европейской …
$1,10 млн
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