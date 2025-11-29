Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сакарья
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Сакарьей, Турция

Сапанджа
6
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
$18,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Сакарьей

виллы

Параметры недвижимости в Сакарьей, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти