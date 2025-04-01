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Дома с гаражом в Сакарья, Турция

1 объект найдено
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sapanca, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sapanca, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
$198,159
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Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов