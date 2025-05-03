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Снять квартиру с видом на море на долгий срок в Турции

Анталья
8
Средиземноморский регион
40
Мраморноморский регион
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Аланья
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 9/12
Что вы получаете: Квартира 2+1 в аренду, в комплексе Melani Panorama, с видом на море и горы…
$1,476
в месяц
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Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с бассейном