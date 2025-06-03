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Снять квартиру на долгий срок в Муратпаше, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду в центре Алании, в комплексе Demir Home Residence…
$1,589
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/11
Что вы получаете: Отличная квартира в аренду, в комплексе класса люкс Konak Cleopatra Twin T…
$2,270
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
Для аренды Что вы получаете: Стильные апартаменты 1+1 с современной планировкой и развитой …
$1,703
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Что вы получаете: Апартаменты в аренду 1+1 в 300 м от пляжа Клеопатры в комплексе Best Homes…
$2,016
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Уютная квартира в аренду 1+1 с развитой инфраструктурой класса люкс в комп…
$1,706
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Уютная квартира в аренду 1+1 с развитой инфраструктурой класса…
$1,680
в месяц
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировкой 4+1 с просторной площадью, находящийся в це…
$4,541
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/7
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду, всего в 300 метрах от самого известн…
$2,060
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Апартаменты 2+1 в аренду в новом жилом комплексе Elize 4 в центре Алании, …
$2,274
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1, расположенные в комплексе Royal Grand Exclusive, — это ро…
$1,816
в месяц
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