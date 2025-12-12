Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Стамбул
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Стамбуле, Турция

Шишли
6
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 20/50
Квартира с видом на город в Стамбуле в жилом комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence Предла…
$1,407
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gediz Sokagi, Турция
Квартира 3 комнаты
Gediz Sokagi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/5
Меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями в жилом комплексе Taksim Palas в Шишли, С…
$1,243
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в 1076 Sokak, Турция
Квартира 2 комнаты
1076 Sokak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 17/22
Квартира 1+1 С Мебелью  Только на долгий срок сдаётся
$430
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gediz Sokagi, Турция
Квартира 2 комнаты
Gediz Sokagi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Меблированная квартира в Стамбуле, Шишли, в аренду на длительный срок Сдается квартира в одн…
$1,008
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/20
Квартира в аренду в жилом комплексе Babacan Palace в Стамбуле, Эсеньюрт Предлагается в аренд…
$425
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Dr Fazil Kucuk Caddesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Dr Fazil Kucuk Caddesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 22/39
Просторная квартира 2+1 в аренду в высотном здании в Стамбуле в жилом комплексе Avrupa Rezid…
$1,711
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в 18 Nicole, Турция
Квартира 2 комнаты
18 Nicole, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Меблированная квартира с 1 спальней в аренду в квартале Томтом, Бейоглу, Стамбул Эта уютная …
$1,407
в месяц
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Зейтинбурну, Турция
Квартира 6 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
Этаж 4/16
Роскошная квартира 5+1 в аренду в жилом комплексе Yedi Mavi в Стамбуле Эта квартира находитс…
$10,621
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Этаж 1
Роскошная квартира в аренду на год в Каяшехире, в комплексе Adam Istanbul комплекс 3+1 (3 …
$850
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 19/50
Квартира с 1 спальней в аренду в комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence, Шишли, Стамбул Сд…
$1,407
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gediz Sokagi, Турция
Квартира 2 комнаты
Gediz Sokagi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Сдается квартира с 1,5 спальнями рядом с метро в Стамбуле, Шишли Квартира с 1,5 спальнями в …
$938
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 42/48
Меблированная квартира с 1 спальней и видом на город в ЖК Sinpaş Queen Residence в Стамбуле …
$1,771
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с видом на море
Realting.com
Перейти