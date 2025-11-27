Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на долгий срок в Эгейском регионе, Турция

4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Меблированная квартира в аренду в жилом комплексе Queen Residence в районе Гюмбет в Бодруме …
$827
в месяц
Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Меблированная квартира с 2 спальнями в комплексе в Бодруме Бодрум, расположенный в районе пр…
$2,365
в месяц
Квартира 3 комнаты в Didim, Турция
Квартира 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
3-спальная современная и роскошная полностью меблированная квартира, доступная для долгосроч…
$748
в месяц
Квартира 2 комнаты в Didim, Турция
Квартира 2 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современная 2-спальная квартира на первом этаже Арендная недвижимость в Альтинкуме - Простор…
$534
в месяц
