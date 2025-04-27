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Снять квартиру на долгий срок в Черноморском регионе, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Убе, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/10
Для аренды Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировки 3+1 с просторной площадью 200 м²…
$2,270
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Элегантные апартаменты 1+1, расположенные в современном жилом комплексе Ka…
$1,135
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты 2+1 в 300 м от моря в аренду в развитом районе Оба. Район\пля…
$2,043
в месяц
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Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с бассейном