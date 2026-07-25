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Таунхаусы в Пендике, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Пендик, Турция
Таунхаус 6 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Смежные дома рядом с аэропортом в Пендике, Стамбул. Смежные дома на продажу в Пендике, Стамб…
$899,683
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Таунхаус 5 комнат в Пендик, Турция
Таунхаус 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1
Смежные дома рядом с аэропортом в Пендике, Стамбул. Смежные дома на продажу в Пендике, Стамб…
$697,858
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