Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Пендик
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Пендике, Турция

;
Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$473 020
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 7 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$754 154
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти