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Дуплексы в Пендик, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Пендик, Турция
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Пендик, Турция
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Высокодоходный инвестиционный проект в Пендике Представляем Вашему вниманию высокодох…
€145,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Пендик, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 322 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€1,46 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пендик, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€1,44 млн
Realting.com
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