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Купить жилую недвижимость в Орхангази, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Орхангази, Турция
Квартира 3 комнаты
Орхангази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом блоке в торговом комплексе на междугородней трассе в Орхангази, Бурса Эти к…
$101,128
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Квартира 2 комнаты в Орхангази, Турция
Квартира 2 комнаты
Орхангази, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом блоке в торговом комплексе на междугородней трассе в Орхангази, Бурса Эти к…
$91,469
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