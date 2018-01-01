Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция

Предлагаются виллы с панорамным видом на море и город, крытыми и открытыми бассейнами, саунами, турецкими банями и фитнес-центрами, парковочными местами, зонами барбекю.
Окончание строительства - июнь 2025 года.Особенности квартир
Первый этаж: просторная гостиная с обеденной зоной, кухня, терраса с бассейном.
Второй этаж: две спальни с ванными комнатами, балконами и видом на море.
Второй этаж: две спальни с собственными гостиными и ванными комнатами.
Цокольный этаж: хаммам, сауна, бассейн с подогревом, фитнес-центр, спальня, прачечная.Удобства и оснащение в доме