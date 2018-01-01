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Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция

, Турция
от
€1,50 млн
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10
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О комплексе

Предлагаются виллы с панорамным видом на море и город, крытыми и открытыми бассейнами, саунами, турецкими банями и фитнес-центрами, парковочными местами, зонами барбекю.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Особенности квартир

Первый этаж: просторная гостиная с обеденной зоной, кухня, терраса с бассейном.

Второй этаж: две спальни с ванными комнатами, балконами и видом на море.

Второй этаж: две спальни с собственными гостиными и ванными комнатами.

Цокольный этаж: хаммам, сауна, бассейн с подогревом, фитнес-центр, спальня, прачечная.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Камин
  • Лифт
Расположение и объекты поблизости
  • Мини-маркет - 1 км
  • Ресторан - 2 км
  • Море - 3 км
  • Автобусная остановка - 1 км
  • Больница - 4 км
  • Центр города - 2 км
  • Аэропорт - 47 км
Местонахождение новостройки
, Турция

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Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция
, Турция
от
€1,50 млн
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