Жилой комплекс Новый комплекс с садами и спа-центром в эксклюзивном районе, Анталья, Турция

Комплекс, возвышающийся над бесконечной синевой Средиземного моря с живописными утесами и зеленью гор на берегах заливов, представляет собой первый жилой проект на Старой Дороге Лары в Анталье.

Комплекс состоит из 4 зданий, 112 квартир и 13 магазинов. Передние корпуса имеют вид на море с невероятными живописными восходами и закатами, а корпуса в глубине комплекса - вид на огни вечернего города.

Особенности

3-уровневая парковка

пышные зеленые зоны

зоны отдыха

детские площадки

фитнес-центр

сауна

парная

массажный кабинет

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Поды с подогревом

Кондиционеры

Бойлер

Видеодомофон

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Старая дорога Лары - это один из старейших и уникальных районов города, привлекающий не только туристов, но и жителей Антальи, предпочитающих эксклюзивный образ жизни в легкодоступном месте с удобной инфраструктурой, где спокойствие сочетается с развлечениями.