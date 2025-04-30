Жилой комплекс Новый комплекс с садами и спа-центром в эксклюзивном районе, Анталья, Турция

Комплекс, возвышающийся над бесконечной синевой Средиземного моря с живописными утесами и зеленью гор на берегах заливов, представляет собой первый жилой проект на Старой Дороге Лары в Анталье.
Комплекс состоит из 4 зданий, 112 квартир и 13 магазинов. Передние корпуса имеют вид на море с невероятными живописными восходами и закатами, а корпуса в глубине комплекса - вид на огни вечернего города.
Особенности
Окончание строительства - декабрь 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Старая дорога Лары - это один из старейших и уникальных районов города, привлекающий не только туристов, но и жителей Антальи, предпочитающих эксклюзивный образ жизни в легкодоступном месте с удобной инфраструктурой, где спокойствие сочетается с развлечениями.