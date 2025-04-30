  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Жилой комплекс Новый комплекс с садами и спа-центром в эксклюзивном районе, Анталья, Турция

Жилой комплекс Новый комплекс с садами и спа-центром в эксклюзивном районе, Анталья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$1,65 млн
22.02.2025
$1,64 млн
27.12.2024
$1,24 млн
;
17
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23727
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418431
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Комплекс, возвышающийся над бесконечной синевой Средиземного моря с живописными утесами и зеленью гор на берегах заливов, представляет собой первый жилой проект на Старой Дороге Лары в Анталье.

Комплекс состоит из 4 зданий, 112 квартир и 13 магазинов. Передние корпуса имеют вид на море с невероятными живописными восходами и закатами, а корпуса в глубине комплекса - вид на огни вечернего города.

Особенности

  • 3-уровневая парковка
  • пышные зеленые зоны
  • зоны отдыха
  • детские площадки
  • фитнес-центр
  • сауна
  • парная
  • массажный кабинет

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Поды с подогревом
  • Кондиционеры
  • Бойлер
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Старая дорога Лары - это один из старейших и уникальных районов города, привлекающий не только туристов, но и жителей Антальи, предпочитающих эксклюзивный образ жизни в легкодоступном месте с удобной инфраструктурой, где спокойствие сочетается с развлечениями.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Kurt Suıte 20
Каргыджак, Турция
от
$166,514
Многоквартирный жилой дом Hayat Dream Gazipaşa
Газипаша, Турция
от
$117,671
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$392,805
Жилой квартал 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Махмутлар, Турция
от
$244,510
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$149,926
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс с садами и спа-центром в эксклюзивном районе, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,65 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,65 млн
Предлагаются виллы с садами, бассейнами, парковочными местами, видом на море и природу. Резиденция располагает террасой, общим бассейном, зоной барбекю, сауной и зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Отопление Преимущества Ожидаемая доходность - 4-5%. Расположение и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$908,188
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балкон…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Оба, Турция
от
$197,530
Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и с…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации