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Deral Group Investment

Турция, Oba mah. 225 Sk. No 8 C/22 Alanya/Antalya
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Агентство недвижимости
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Описание

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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция

Услуги

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА

Новостройки
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OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Deral Group Investment

Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024

🌏Инфраструктура комплекса: 
* детский бассейн 
* детская площадка 
* кинотеатр под открытым небом 
* зоны отдыха 
* место для занятия йогой 
* working space 
* библиотека 
* бильярд 
* настольный теннис 
* закрытый бассейн 
* турецкая баня 
* сауна 
* соляная комната 
* паровая 
* джакузи 
* зона отдыха 
* тренажёрныйл зал 
* детская игровая комната 
* кафе 
* открытый бассейн (700 м²), джакузи

👍Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор

🏡Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€

2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€

Комплектация апартаментов: 
👉входная стальная дверь, видеодомофон
👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
👉встроенный шкаф в коридоре
👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
👉кондиционер в каждой комнате
👉подогрев полов в ванной комнате
👉душевые кабины
👉сантехника
👉электрический водонагреватель

🔥 Подходит для получения гражданства Турции
Рассрочка платежа -0%
Первоначальный взнос -50%
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Квартира в Алании. Квартира в Анталии. Квартира в Стамбуле. Квартира в Мерсине. Квартира в Измире. Квартира Анталья. Квартира Аланья. Недвижимость Турция. Недвижимость в Турции.
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Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Deral Group Investment

Турция, Аланья, район OBA
Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м

🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€.
Начало строительства: Декабрь 2022г.
Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г.

🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение  

Меблировка в Апартаментах: ✅Встроенная мебель на кухне и ванных комнатах. ✅Встроенный шкаф в прихожей ✅Полный пакет бытовой техники ✅Кондиционер в каждой комнате ✅Подогрев полов в ванных комнатах + Сантехника 🔥Подходит для получения гражданства Турции🔥
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4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Каракокали, Турция
Агентство недвижимости: Deral Group Investment

🌏Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE
Вид на Море и Горы
2011г. Строительства 3 этаж из 3
До Моря: 1.700м
Отопление (батареи)

🌏Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.

🌏 Расположение: ▪️1600 м до Моря  

Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН   * КРЫТЫЙ БАССЕЙН   * AQUAPARK   * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС   * MINI FUTBOL  * BBQ 24/7   * SECURITY   * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  * MINI CLUB  * МАГАЗИН   * БОУЛИНГ   * КАФЕ  * РЕСТОРАН  * ИГРОВАЯ КОМНАТА  * САЛОН КРАСОТЫ  * Трансфер на Пляж

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Наши агенты в Турции
Денис Никитин
Денис Никитин
2 объекта
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Gemahmutlar

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Веста эстейт
5 объектов

Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

Well Homes Gayrimenkul
21 объект

Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

Ramzy Real Estate

Кто мы?

Наша история успеха в Турции началась с первого года работы в 2014 и продолжается по сей день. Благодаря нашему опыту, накопленному за эти годы, и нашей осведомленности о рынке недвижимости, Ramzy смогла стать лучшей ведущей компанией в области инвестиций в недвижимость в Турции. Благодаря опыту нашей команды в сфере недвижимости в Стамбуле, благодаря нашим знаниям, накопленным за многие годы, и благодаря нашей страсти к продолжению тяжелой работы, мы смогли обогатить нашу компанию сотнями возможностей в сфере недвижимости, и мы были агентами лучших проектов в сфере недвижимости в Турции, и с помощью простого резюме мы упорно работали над тем, чтобы получить ваше доверие.

Наше видение:

Мы рассматриваем Турцию в целом и Стамбул в частности как идеальный центр для ваших инвестиций, а также как кратчайший путь для знакомства с высококлассным образом жизни в Европе. Мы верим в принцип кооперации работаем с командами профессионалов, каждая из которых специализируется на определенном этапе, так что наши сотрудники обладают необходимой компетентностью и полной готовностью к реализации целей и видения "Ramzy Real Estate".

Наша цель:

Нам удалось обеспечить сотни возможностей в сфере недвижимости, и мы смогли создать широкую базу клиентов, которые удовлетворены нашими услугами и консультациями. И мы по-прежнему намерены продолжать в том же духе, не замедляя прогресс в этой области, ставя успех и следование стандартам честности и творчества в качестве цели.

Наши ценности

Сотрудники компании Ramzy Real Estate принимают ряд ценностей, которые отличают ее от других, мы стремимся придерживаться открытости на всех этапах сделки, мы работаем в командном духе, мы поддерживаем этические ценности Мы делаем все возможное, чтобы найти недвижимость, соответствующую вашим желаниям, будь то жилье, инвестиции или получение турецкого гражданства.

Remax Loca
12 объектов

- Надежный сервис - Ориентированные на результат быстрые решения - 16 агентов по недвижимости, специализирующихся в регионе - Консультанты по недвижимости с обучением - 2 международных лицензированных эксперта по коммерческой недвижимости

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