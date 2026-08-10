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Квартиры-студии в Муратпаше, Турция

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1 объект найдено
Студия в Муратпаша, Турция
Студия
Муратпаша, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 4/10
Desire Antalya — станьте совладельцем 5★ отеля Best Western Premier Инвестиция, которая р…
$25,000
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