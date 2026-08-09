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Таунхаусы в Милясе, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Миляс, Турция
Таунхаус 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Виллы с системой «умный дом» в премиальном проекте в Бодруме, Адабюкю Эти стильные виллы рас…
$2,27 млн
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