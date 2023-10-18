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Дуплексы в Milas, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка в Kemikler, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
Kemikler, Турция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Современном Проекте с 2 Бассейнами на Лоне Природы в Миласе Квартиры с инвестицио…
€202,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Двухуровневая Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Аэропортом и Пристанью для Яхт Мугла, одно из…
€434,000

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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