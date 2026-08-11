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Купить жилую недвижимость в Мендересе, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Menderes, Турция
Квартира 4 комнаты
Menderes, Турция
Число комнат 4
Площадь 130 м²
$151,482
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Дом 6 комнат в Мендерес, Турция
Дом 6 комнат
Мендерес, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Этаж 1/3
Новая вилла с бассейном в Мендересе, Измир Сдвоенная вилла расположена в Мендересе в Измире.…
$347,881
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Квартира 2 комнаты в Мендерес, Турция
Квартира 2 комнаты
Мендерес, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Миа Кору Торбалы - это позитивное место, где вы можете жить в гармонии во всех аспектах. Его…
$48,000
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