Купить жилую недвижимость в Мендересе, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Menderes

Жильё в Menderes, Турция

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Catalca, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Catalca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
-We present you a project surrender 2024 apartments 3+1 and 4+1 134 luxury apartments and vi…
€455,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Menderes, Турция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Menderes, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Миа Кору Торбалы - это позитивное место, где вы можете жить в гармонии во всех аспектах. Его…
€44,030
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти