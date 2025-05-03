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Снять квартиру с видом на горы на долгий срок в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
8
Аланья
32
Муратпаша
8
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду в центре Алании, в комплексе Demir Home Residence…
$1,589
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/12
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду, в комплексе Cebeci Sfera Residence, в районе Мах…
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в 300 м от моря в районе Кестель. Район\пляж: Кест…
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/12
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в аренду в комплексе Konak Garden Life, в тихом мест…
$908
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду в новом комплексе района Каргыджак. Район\пляж: …
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду с панорамным видом на море в комплексе с инфрастр…
$1,816
в месяц
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с видом на море
с бассейном