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Снять квартиру с бассейном на долгий срок в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
8
Аланья
32
Муратпаша
8
Квартира Удалить
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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в аренду в центре района Махмутлар. Район\пляж: Мах…
$1,135
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Современные и стильные апартаменты 1+1 в новом жилом комплексе Prime Loft,…
$1,135
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Для аренды Что вы получаете: Уютная квартира 1+1 с развитой инфраструктурой в комплексе Veg…
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 с инфраструктурой, в комплексе Stay Forest Park 2 - Valley…
$908
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Для аренды Что вы получаете: Просторная квартира 2+1 с отдельной кухней, расположенная в со…
$1,816
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Полностью меблированные апартаменты 1+1 в новом комплексе в престижном рай…
$1,022
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Уютная квартира в аренду 1+1 с развитой инфраструктурой класса люкс в комп…
$1,703
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Алании, располож…
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Современные двухкомнатные апартаменты с планировкой 1+1 в комплексе Yekta …
$1,703
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/12
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду, в комплексе Cebeci Sfera Residence, в районе Мах…
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в 300 м от моря в районе Кестель. Район\пляж: Кест…
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 11
Что вы получаете: Предлагаем новые апартаменты 1+1 в аренду в роскошном комплексе премиум-кл…
$2,043
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Просторную квартиру 2+1 в комфортном комплексе района Авсаллар, идеально р…
$1,480
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/9
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в центре района Махмутлар. Район\пляж: Махмутлар э…
$1,135
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Для аренды Что вы получаете: Просторные апартаменты планировкой 2+1 и площадью 100 м², с по…
$1,703
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/11
Что вы получаете: Отличная квартира в аренду, в комплексе класса люкс Konak Cleopatra Twin T…
$2,270
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в аренду в комплексе премиум класса Cebeci Towers ра…
$2,043
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/12
Что вы получаете: Новые апартаменты 1+1 в аренду в комплексе Konak Garden Life, в тихом мест…
$908
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду в новом комплексе района Каргыджак. Район\пляж: …
$1,476
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
Для аренды Что вы получаете: Стильные апартаменты 1+1 с современной планировкой и развитой …
$1,703
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Аренда 2+1 в 50 м от моря в комплексе Bal sitesi в районе Махмутлар Район…
$1,816
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/7
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду, всего в 300 метрах от самого известн…
$2,043
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Апартаменты 2+1 в аренду в новом жилом комплексе Elize 4 в центре Алании, …
$2,274
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду с панорамным видом на море в комплексе с инфрастр…
$1,816
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1, расположенные в комплексе Royal Grand Exclusive, — это ро…
$1,816
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты в аренду 2+1 в 200 м от моря в районе Каргыджак. в комплексе V…
$2,043
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/8
Что вы получаете: Махмутлар — один из самых востребованных районов Алании, где гармонично со…
$1,135
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 11/17
Для аренды Что вы получаете: Уютная квартира планировкой 2+1 с эксклюзивным дизайнерским ре…
$1,816
в месяц
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировкой 4+1 с просторной площадью, находящийся в це…
$4,541
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Что вы получаете: Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Алании, располож…
$1,476
в месяц
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с видом на горы
с видом на море