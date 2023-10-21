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Maslak Mahallesi
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Квартиры в Maslak Mahallesi, Турция
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25 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
79 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€837,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
3
1
147 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€1,73 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
4
1
204 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€2,08 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
72 м²
19
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
79 м²
41
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€837,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
4
2
269 м²
42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
3
2
114 м²
42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€711,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
104 м²
42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€645,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
3
1
147 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€1,73 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
79 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€837,000
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Maslak Mahallesi, Турция
6
1
422 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€3,58 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Maslak Mahallesi, Турция
5
1
228 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€1,72 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
4
1
202 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€1,26 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
72 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€560,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
3
1
157 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
4
1
204 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€2,08 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Maslak Mahallesi, Турция
3
147 м²
41
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
€1,61 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с охраной
Maslak Mahallesi, Турция
5
1
119 м²
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположившийся в деловом районе…
€807,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
Апартаменты с потрясающим видом на лес Проект имеет земельный участок площадью 15,235 ква…
€287,320
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бытовой техникой
Maslak Mahallesi, Турция
3
101 м²
47
Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Ста…
€950,000
Рекомендовать
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
119 м²
42 МАСЛАКкраткое изложениеЖизнь - это искусство создания смысла. Мы верим, что смысл жизни и…
€500,082
Рекомендовать
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно…
€434,508
Рекомендовать
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных райо…
€609,896
Рекомендовать
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе …
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с События
Maslak Mahallesi, Турция
1
1
69 м²
42 Проект Маслак находится в районе Сарыер в районе Маслак в Стамбуле.Маслак находится недал…
€303,823
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Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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