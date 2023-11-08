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Жильё в Maslak Mahallesi, Турция

квартиры
25
25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€837,000
Квартира 3 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€1,73 млн
Квартира 4 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€2,08 млн
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€560,000
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 41
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€837,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Количество этажей 42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€1,49 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€698,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 42
Роскошные Квартиры в Маслаке в Благоустроенном Комплексе. Роскошные квартиры с видом на Босф…
€633,000
Квартира 3 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€1,73 млн
Квартира 2 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€837,000
Квартира 6 комнат в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 6 комнат
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 422 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€3,58 млн
Квартира 5 комнат в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€1,72 млн
Квартира 4 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€1,26 млн
Квартира 2 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€560,000
Квартира 3 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с …
€1,15 млн
Квартира 4 комнаты в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Новый элитный комплекс в Маслаке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собс…
€2,08 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 41
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
€1,61 млн
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с охраной в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с охраной
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположившийся в деловом районе…
€807,000
Квартира 1 спальня в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты с потрясающим видом на лес Проект имеет земельный участок площадью 15,235 ква…
€287,320
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бытовой техникой в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бытовой техникой
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 47
Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Ста…
€950,000
Квартира в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Площадь 119 м²
42 МАСЛАКкраткое изложениеЖизнь - это искусство создания смысла. Мы верим, что смысл жизни и…
€495,758
Квартира в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно…
€430,752
Квартира в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных райо…
€604,623
Квартира в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира
Maslak Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе …
€1,06 млн
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с События в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с События
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
42 Проект Маслак находится в районе Сарыер в районе Маслак в Стамбуле.Маслак находится недал…
€301,196

Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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