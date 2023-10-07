ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
5
300 м²
2/2
Вилла с видом на море. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка и удобства виллы Комп…
€771,734
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
3
100 м²
4/4
Просторный Дуплекс 2+1Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2000Комплекс расположен…
€191,811
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
5
192 м²
5/5
Шикарная квартира 4+1 в новом масштабном комплексе в в Умрание СтамбулРайон: Стамбул, Юмрани…
€992,324
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
5
223 м²
1/1
4+1 дуплекс в Стамбуле Район: СтамбулКомплекс Tomton Garden в Стамбуле. Уникальный пример а…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
1
270 м²
В Marine Sunset есть все необходимое, чтобы быть счастливым с семьей, делиться прекрасными в…
€948,670
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Ishakli, Турция
5
800 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
2
1
58 м²
6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€54,256
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
5
3
187 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
120 м²
3/6
Квартира на первой береговой линии. Вариант недвижимости для сдачи в аренду Планировка кварт…
€165,780
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мерсин, Турция
3
150 м²
2/15
€99,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ANDROMEDA RESIDENCE - современный жилой комплекс, который будет располагать компактной, но м…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
3
1
90 м²
4
К продаже представлена меблированная квартира 2+1 в историческом районе Мерсина, Кызкалеси. …
€82,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL