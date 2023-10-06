Купить двухуровневая квартира с видом на горы в Мраморноморском регионе, Турция

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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
22
Многоуровневые квартиры В архив
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всег…
€234,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   …
€274,975
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84…
€449,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
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