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Дома у моря в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
4
7 объектов найдено
Вилла 5 комнат с балконом, с видом на море, с парковка в Kusadasi, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Kusadasi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла с бассейном в 2 км от пляжа в Кушадасы, Айдын Вилла с индивидуальным садом расположена…
$656,565
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Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Айдын Кушадасы Дуплекс виллы 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
$713,017
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Дом 2 комнаты в Kusadasi, Турция
Дом 2 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Вилла 4 комнаты с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы в отмеченном наградами комплексе в Кушадасы, Турция Кушадасы, ра…
$369,666
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Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с личным бассейном и садом в Кушадасы, Айдын Стильные виллы находятся в комп…
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Просторные виллы с бассейнами рядом с полями для гольфа в Кушадасы, Айдын Кушадасы – популяр…
$1,95 млн
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Вилла 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море рядом с пляжем в Кушадасы, Кадынларденизи Виллы на продажу р…
$1,84 млн
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Типы недвижимости в Kusadasi

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дуплексы

Параметры недвижимости в Kusadasi, Турция

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