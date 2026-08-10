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Купить жилую недвижимость в Козан, Турция

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2 объекта найдено
Дом 5 спален в Akarca, Турция
Дом 5 спален
Akarca, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 233 м²
Расположенная в живописном районе Фетхие, Мугла, эта роскошная вилла предлагает гармоничное …
$1,49 млн
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Дом 6 спален в Akarca, Турция
Дом 6 спален
Akarca, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Фетхие, одно из самых знаковых мест отдыха Муглы, славится своей захватывающей природной кра…
$1,25 млн
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