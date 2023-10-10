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Жильё с бассейном в Коньяалты, Турция

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92
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9
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Коньяалты, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Миролюбивые дома, переполняющие пространство, дизайн и легкий доступ к удобствам, транспорту…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Коньяалты, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Коньяалты, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Apartments for sale in Antalya are prepared to help you live your life in the best possible …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Коньяалты, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Вы нажали на правую страницу, просторная квартира на продажу в Анталии предлагает мир развле…
Цена по запросу
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