Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Konak
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Konak, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€4,50 млн
Realting.com
Перейти