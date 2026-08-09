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Пентхаусы в Konak, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Konak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Этаж 45/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$1,76 млн
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