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Виллы с видом на горы в Kas, Турция

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6 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 1/3
Отдельные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Анталии, Калкан Виллы с высоким доходом от ар…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Меблированная Роскошная Вилла с Гарантией Аренды в Калкане, Анталия Отдельностоящая вилла 4+…
€860,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bezirgan, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bezirgan, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1
Просторный Меблированный Частный Дом с Большим Садом в Каше, Калкан, Анталия Калкан располож…
€800,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Отдельная Вилла с Частным Бассейном в Анталии, Калкан Калкан – популярный курортный город, р…
€2,00 млн

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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