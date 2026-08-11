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Виллы с видом на горы в Каш, Турция

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21 объект найдено
Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море и частным бассейном на участке 710 м² в Калкане Калкан на за…
$1,49 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с видом на море и премиальной инфраструктурой в Калкане, Анталия Калкан – од…
$1,33 млн
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Вилла на продажу в Калкане с хаммамом, сауной, тремя бассейнами и отдельным офисом Калкан – …
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с видом на море и крытым и открытым бассейнами в Каше, Калкан Район Каламар …
$1,08 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в престижном проекте в Анталии, Каш Виллы расположены в Каше, в западн…
$952,632
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1
Таунхаус с большим садом в Каше, Калкан Калкан – популярный район Анталии, граничащий с Фетх…
$757,456
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в Калкане с возможностью оплаты в рассрочку Калкан — уютный прибрежный…
$580,591
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном напротив пляжа Патара в Анталии Поселок Гелемиш, признанный серд…
$337,583
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Вилла с крытым и открытым бассейном в Калкане с панорамным видом на море Калкан — курорт на …
$1,21 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Вилла с видом на море и эксклюзивной инфраструктурой в Калкане, Каш Эта роскошная вилла расп…
$1,54 млн
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Вилла 2 комнаты в Каш, Турция
Вилла 2 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Вилла с 1 спальней и собственным бассейном на первой береговой линии в Калкане, Каш Вилла ра…
$390,038
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с собственным бассейном на первой береговой линии в Калкане, Анталия Вилла р…
$659,268
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с видом на море в Каше, на полуострове Чукурбаг Полуостров Чукурбаг — од…
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями и частным бассейном в охраняемом комплексе в Калкане, Анталия Калкан – э…
$416,996
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Вилла с панорамным видом на море в Калкане с крытым и открытым бассейнами, рядом с центром К…
$1,32 млн
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Вилла 3 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 3 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла на первой береговой линии у моря в Калкане, Анталия, с собственным бассейном…
$659,268
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом на море в уникальном месте в Каше на полуострове Чукурбаг Каш – оча…
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
Виллы с богатым оснащением в Каше, Калкан Калкан – красивый район, расположенный в западной …
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на берегу моря с собственным бассейном и пирсом в Калкане, Каш Калкан – э…
$4,05 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Вилла с 4 спальнями, видом на море и бассейном в Калкане, Анталия Расположенный к западу от …
$888,133
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