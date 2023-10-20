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Дома в Karsiyaka, Турция

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Большом Комплексе в Трабзоне. Виллы на продажу в Араклы в Трабзоне. …
€523,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 5
Квартира-Дуплекс 4+1 с Уникальным Видом на Море в Трабзоне. Двухуровневая квартира 4+1 с сов…
€192,000
Realting.com
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