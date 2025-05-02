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Дуплексы в Karsiyaka, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 5 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 10/10
Квартиры на первой береговой линии с панорамным видом на море в Бостанлы, Измир Квартиры на …
$685,960
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

с видом на море
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