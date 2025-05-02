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Квартиры с видом на горы в Karsiyaka, Турция

однокомнатные
46
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$261,124
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$260,059
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$268,585
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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