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Особняки в Кадыкёе, Турция

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1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Кадыкёй, Турция
Особняк 8 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 544 м²
Количество этажей 3
Отремонтированный дом на продажу на главной улице в Стамбуле, Эренкёй, Кадыкёй Дом на продаж…
$3,75 млн
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