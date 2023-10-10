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Многоуровневые квартиры в Измир, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,26 млн

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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