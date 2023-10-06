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Многоуровневые квартиры с видом на море в Стамбул, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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19 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
€2,09 млн
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен в Зол…
€600,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…
€600,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застро…
€175,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
€477,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 …
€480,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 Количест…
€223,500
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   …
€274,975
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
🌊Прекрасный вид на море и 🍀озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадра…
€256,751
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Силиври, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
€170,674
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площадь105 м2 …
€190,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Площадь171 м2…
€875,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 …
€590,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка…
€449,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84…
€449,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Площадь138.62…
€366,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/26
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ В…
€265,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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