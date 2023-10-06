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Кондо с видом на море в Стамбул, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
€2,94 млн

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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