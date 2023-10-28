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Продажа новых домов в Ismetpasa Mahallesi, Турция

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Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Дикили, Турция
от
€272,000
Площадь 120 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Измирский район Дикили до моря и пляжа 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 дуплекс 3 спальни 1 салон с камином Ванная комната 1 Ванная комната 2 Камин в доме вид на море
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